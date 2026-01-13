- Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara oldu.
Bodrum FK'da yeni başkanı Taner Ankara oldu.
Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
30 ARALIK'TA AYRILIK KARARI GELDİ
Bodrum FK'da başkan Aşkın Demir, 30 Aralık 2025'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.