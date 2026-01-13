Ada Yüzgeç'ten Okan Buruk sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Müsabakanın ardından, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki genç oyuncusu Ada Yüzgeç açıklamalarda bulundu.

"OKAN BURUK HOCAMA VE AĞABEYLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Kendisine süre veren teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden genç futbolcu, "Okan Hocama çok teşekkürler, bana süre verdi. Ağabeylerime de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"MAÇA GİRERKEN HEYECAN VARDI"

Maça girerken heyecan yaşadığını belirten Ada Yüzgeç, "Maça girerken heyecan vardı. O pozisyonda sağıma çektim, şutu denemek istedim; birkaç fazla dokununca pas verdim. Sahada olduğum her dakika mücadele etmeye, elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi.