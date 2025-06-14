23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan, Kanada'ya 39 sayı fark!
AA & Ensonhaber

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Kanada karşı karşıya geldi.

Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 28-8 üstün geçen milli takım, soyunma odasına da 54-25 önde gitti.

39 SAYILIK FARK

Üçüncü periyodu 76-45 üstün geçen milliler, karşılaşmayı da 39 sayı farkla 95-56 kazandı.

MİLLİLER, 2'DE 2 YAPTI

İlk maçında da İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2'de 2 yaptı.

RAKİP AVUSTRALYA

Milli takım, şampiyondaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Avustralya ile karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor