23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan, Kanada'ya 39 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Kanada karşı karşıya geldi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 28-8 üstün geçen milli takım, soyunma odasına da 54-25 önde gitti.
39 SAYILIK FARK
Üçüncü periyodu 76-45 üstün geçen milliler, karşılaşmayı da 39 sayı farkla 95-56 kazandı.
MİLLİLER, 2'DE 2 YAPTI
İlk maçında da İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2'de 2 yaptı.
RAKİP AVUSTRALYA
Milli takım, şampiyondaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Avustralya ile karşılaşacak.
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