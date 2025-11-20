30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

- 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 3 Aralık'ta Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında Ankara'da oynanacak.
- Maç, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Geçen sezon Fenerbahçe lig şampiyonu, ÇBK Mersin ise Türkiye Kupası sahibi oldu.
Basketbolda Fenerbahçe ile ÇBK Mersin'in karşı karşıya geleceği 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 3 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve HT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
SON ŞAMPİYONLAR
Geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa Fenerbahçe ulaşırken, Türkiye Kupası'nı ise ÇBK Mersin müzesine götürmüştü.