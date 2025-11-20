Abone ol: Google News

30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında yapılacak 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 08:47
Basketbolda Fenerbahçe ile ÇBK Mersin'in karşı karşıya geleceği 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 3 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve HT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

SON ŞAMPİYONLAR

Geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa Fenerbahçe ulaşırken, Türkiye Kupası'nı ise ÇBK Mersin müzesine götürmüştü.

