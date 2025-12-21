Eski hakemler, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonunu yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe mücadeleyi Talisca, Asensio ve Duran'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından Asensio'nun Thiam ile yaşadığı pozisyon ve Eyüpspor'un Mert Müldür'ün müdahalesi sonrası penaltı beklediği pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER TEK TEK YORUMLADI

Maçın tartışılan pozisyonlarını yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o değerlendirmeler...

Asensio ile Serdar arasındaki pozisyon

Bülent Yıldırım: Bu kadar insan niye bağırıyor. Aslında her zaman haklı olmuyor oyuncular ama bakın anlık böyle plansız bir reaksiyon olduğunda bazen gözden kaçmıştır. Bir şey olabilir. Serdar düşerken daha... Allah aşkına şu ele bir bakın. Bizim bu arkadaşları da... Hani tamam hakemlere kızıyoruz ama o el oraya yani hangi temastan sonra el oraya kalkıyor. Ben faul istiyorum diye bağırıyor. Devam asla faul yok.

Bahattin Duran: Çok yanlış bir faul kararı. Yani Asensio'nun rüzgarıyla burgu atmış. Böyle faul verilmez. Çok önemli bir yer burası.

Thiam'ın yerde kaldığı pozisyon

Bülent Yıldırım: Tartışmasız bir penaltı ve sarı kart. VAR müdahalesi gerekir. Hakemin bunu görmesine rağmen nasıl değerlendirmediğini bilmiyorum. Sanki ihlal olmasaydı, gol olurdu.

Bahattin Duran: Kurtulmuş giden bir oyuncuyu çekmek çok net bir penaltıdır. Bir oyuncu hakemin önünde bunu nasıl yapar? Hakem buna penaltı verir, hakem vermezse VAR müdahale eder. Görmeme ihtimali yok. Etkisini düşünmüş olabilir.

Deniz Çoban: Hakem arka tarafı kaçırmış olabilir, VAR bunun için var. Formadan tutma var, topun olduğu bölge, oyuncunun sonraki hamlesi etkileniyor. VAR kritik bir hataya imza atmış görünüyor.

Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyon

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Bahattin Duran: Mert'in teması var ama etkili bir itme görmüyorum. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Oyuncu oyun içerisinde aksiyon alırken eli uzatıyor, çarpışmayı engellemeye çalışıyor. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.