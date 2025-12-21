Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Anderson Talisca...

- Fenerbahçe, Eyüpspor maçında sakatlık yaşayan Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaştı.
Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp ligin ilk devresini galibiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor'a maçına ilk 11'de başlayan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
DERBİ ÖNCESİ ÜZEN HABER: SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
Öte yandan Anderson Talisca'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takım bu süreçte Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Süper Kupa'da Samsunspor'la karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da finale kalması halinde 10 Ocak 2026'daki maçta da oynaması beklenmiyor.