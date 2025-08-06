A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalıştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

İLK HAZIRLIK MAÇI LİTVANYA'YA KARŞI

Milliler, şampiyona öncesinde ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Seyircisiz oynanacak Litvanya müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ İLK MAÇ 27 AĞUSTOS'TA

A Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Çekya, üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü Portekiz, dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi Estonya ile karşılaşacak.

A Grubu'ndaki son maç ise 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile olacak.