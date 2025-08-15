A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya mağlup oldu

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde A Milli Basketbol Takımı ile Almanya karşı karşıya geldi.
Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan milliler, ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.
MİLLİLER YENİLDİ
İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketiyle parkeden 73-71 galip ayrıldı.
EN SKORER İSİM ALPEREN OLDU
Millilerde Alperen Şengün'ün 25, Cedi Osman'ın da 15 sayısı galibiyete yetmedi. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.
Milliler, yarın saat 19.00'da Çekya-Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.