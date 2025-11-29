A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'ye gitti

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre maçı için Fribourg'a gitti.
- Onuralp Bitim, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
- Milliler, 30 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, müsabakanın oynanacağı Fribourg kentine gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıları, Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.
KADRODA DEĞİŞİKLİK
Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.
İSVİÇRE DEPLASMANINDAYIZ
Ay-yıldızlılar, 30 Kasım Pazar günü Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.