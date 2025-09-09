Abone ol: Google News

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya maçına hazır

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 09:08
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya maçına hazır

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

TÜM OYUNCULAR KATILDI

Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.

TÜRKOĞLU İZLEDİ

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Türkiye-Polonya müsabakası, bugün saat 17.00'de başlayacak.

Eshspor Haberleri