A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya maçına hazır

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
TÜM OYUNCULAR KATILDI
Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.
TÜRKOĞLU İZLEDİ
Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.
Türkiye-Polonya müsabakası, bugün saat 17.00'de başlayacak.