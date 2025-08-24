Abone ol: Google News

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 12 kişilik 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 19:49
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.

ADAY KADRO

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer

MİLLİLER, LETONYA'YA GİDECEK

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

Eshspor Haberleri