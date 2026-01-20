Beşiktaş’ta bir ayrılık daha: Tammy Abraham, İngiltere yolcusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, santrfor transferi konusunda Tammy Abraham'ın geleceğinin netlik kazanmasını bekliyor.

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi gerçekleştirebilir.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta İngiliz ekiplerinin gündeminde yer alan Tammy Abraham'ın geleceğine göre yeni bir transfer gerçekleştirebilir.

ASTON VILLA'YLA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İngiltere'den; Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa, Abraham ile ilgileniyor. Bu takımlar arasından Aston Villa, İngiliz golcü için Kayserispor maçına yetkili gönderdi.

Aston Villa'nın temsilcileri, İstanbul'a gelmelerinin ardından Abraham ile anlaşma sağladı.

İngiliz ekibi, transfer için Beşiktaş ile ileri düzeyde görüşmeler yapıyor.

'20 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAZ'

TRT Spor’da yer alan habere göre, Tammy Abraham ile prensipte anlaşan Aston Villa, Beşiktaş ile bonservis pazarlığına başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, 15 milyon eurodan kapı açan Aston Villa’ya “20 milyon eurodan aşağıya masaya oturmayın” talimatı verdiği aktarıldı.

İngiliz kulübünün ise 17,5 milyon euro seviyesine kadar çıktığı ifade edildi.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Aston Villa ile görüşen Beşiktaş, Abraham'ın transferine karar verdikten sonra yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Abraham, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.