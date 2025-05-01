A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belirlendi

AA & Ensonhaber

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

A Grubu'nda bulunan milliler; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile grup maçlarında karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya ile karşılaşacak.

Turnuvada Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya'da (Katoviçe) oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek.

İLK 4 SIRA SON 16'YA KALACAK

Gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Bu tur maçları 6-7 Eylül'de oynanacak.

GRUP MAÇLARININ PROGRAMI

27 Ağustos Çarşamba:

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan