A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya yenildi

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Almanya karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 93-73'lük skorla Almanya oldu.

ALMANYA DEVRE ARASINA ÖNDE GİTTİ

Maçın başlarında top paylaşımını iyi yapan Almanya, ilk periyodu 23-15 önde bitirdi.

Milliler, ilk yarıda serbest atışlarda ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlandı. Ay-yıldızlı ekip karşısında hızlı hücumlarla farkı açan Almanlar, devre arasına 50-28 üstün gitti.

MİLLİLER MAĞLUP AYRILDI

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan milli takım, periyodun ortalarında üst üste gelen üç sayılık basketlerle farkı 9 sayıya kadar indirdi: 48-57. Çeyreğin sonlarında skor üretmekte zorlanmayan Almanya, oyunun kontrolünü tekrar ele geçirerek final periyoduna 73-52 önde girdi.

Son periyotta millilerin maça ortak olmasına izin vermeyen Almanya, mücadeleden 20 sayı farkla 93-73 galip ayrıldı.

EN SKORER İSİM BUHNER OLDU

Almanya'da Buhner 19 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Milli takımda Tilbe Şenyürek'in 15 sayı, 10 ribauntluk double-double performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

RAKİP LİTVANYA

Bu sonuçla 5'incilik maçına çıkma hakkı kazanan Almanya, Çekya'nın rakibi oldu.

Türkiye ise 7'ncilik müsabakasında Litvanya ile karşılaşacak. İki karşılaşma da 29 Haziran Pazar günü oynanacak.

Yarı finalistler Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına gidecek son ülke, Litvanya ile Türkiye arasındaki maçın galibi olacak.

TÜRKOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.

SKOR DAĞILIMI

Türkiye: Alperi Onar 9, Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 6, Tilbe Şenyürek 15, McCowan 14, Gökşen Fitik 11, Elif Bayram 8, Derin Erdoğan, Pelin Bilgiç 3, Elif İstanbulluoğlu, Sinem Ataş

Almanya: Wilke 12, Fiebich 18, Bessoir 15, Buhner 19, Geiselsoder 10, Peterson 4, Feldrappe 4, Crowder 4, Eichmeyer 2, Bielefeld, Bar 5, Schiffer