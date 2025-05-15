A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ameliyat oldu

AA & Ensonhaber
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre Ekrem Memnun, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşadı.
BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ
TBF Sağlık Kurulu üyesi ve milli takım doktoru Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontrollerde Ekrem Memnun'un sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma teşhis edildi.
Tecrübeli başantrenör, başarılı bir ameliyat geçirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış