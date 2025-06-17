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AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını noktaladı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

1,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.

İLK MAÇ FRANSA'YA KARŞI

A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 17.30'da Fransa ile oynayacak.

Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.