A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını noktaladı
AA & Ensonhaber

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını noktaladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

MİLLİLER YUNANİSTAN'A GİDECEK

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, bugün grup maçlarını Yunanistan'ın Pire kentine hareket edecek.

Şampiyonaya 12 kişiyle gidecek millilerde Sehernaz Çidal, aday kadrodan çıkarılan isim oldu.

MİLLİLERİN A GRUBU'NDAKİ MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Fransa

19 Haziran Perşembe:

17.30 İsviçre-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

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Emre Çalışkan
Editor