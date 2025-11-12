A Milli Kadın Basketbol Takımı, kamp için toplandı Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için bir araya geldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri için Basketbol Gelişim Merkezi'nde kampa girdi.

Takım, antrenmanlarını Andrea Mazzon yönetiminde sürdürüyor ve 14 Kasım'da Nijerya ile hazırlık maçı yapacak.

Eleme maçları ise 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık kampı için Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü. RAKİP NİJERYA Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 5 MAÇ YAPILACAK A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde: 11 Mart Çarşamba: Kanada - Türkiye 12 Mart Perşembe: Türkiye - Arjantin 14 Mart Cumartesi: Japonya - Türkiye 15 Mart Pazar: Türkiye - Avustralya 17 Mart Salı: Türkiye - Macaristan

