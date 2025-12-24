Beşiktaş, 2025 yılında en çok derbi kazanan takım oldu Türkiye Kupası'nda oynadığı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 2025 yılında en çok derbi kazanan takım oldu. Siyah-beyazlılar seneyi 3 derbi galibiyetiyle kapattı.

Beşiktaş son yıllarda lig yarışından hızlı kopsa da derbilerde ligdeki genel durumun aksine farklı bir tablo sergiliyor. 2025 yılında Beşiktaş, 3 derbi galibiyetiyle rakiplerinden bu konuda sıyrılmış oldu. Türkiye Kupası C grubunda Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, 2025'i en çok derbi galibiyetiyle kapatan ekip oldu. BU YIL 3 DERBİ GALİBİYETİYLE ZİRVEDE YER ALDI Beşiktaş'ın kupa maçında aldığı son dakika galibiyeti, camiaya moral aşıladı. Chobani Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi son dakika golüyle 2-1 geçerek gruplara 3 puan alarak başlamasıyla siyah-beyazlılar, ligde umduğu başarıyı derbilerde göstermiş oldu. 2024 2025 sezonunda Mart ayında Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen siyah-beyazlılar, o dönem Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına rakibine yaklaştırmıştı. HEM FENERBAHÇE'Yİ HEM DE GALATASARAY'I DEVİRDİLER Aynı sezon mayıs ayında Fenerbahçe'yi tek golle geçen Beşiktaş, 2025-26 sezonunda ezeli rakiplerine karşı lig galibiyeti alamamıştı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde geçen Kara Kartal, seneyi üç galibiyetle kapatmış oldu.

