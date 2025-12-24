- Beşiktaş, 2025 yılında en çok derbi kazanan takım oldu.
- Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi son dakika golüyle mağlup ederek 3 derbi galibiyetine ulaştı.
- Beşiktaş, ligde beklenen başarıyı gösteremese de derbilerde üstünlük sağladı.
Beşiktaş son yıllarda lig yarışından hızlı kopsa da derbilerde ligdeki genel durumun aksine farklı bir tablo sergiliyor.
2025 yılında Beşiktaş, 3 derbi galibiyetiyle rakiplerinden bu konuda sıyrılmış oldu.
Türkiye Kupası C grubunda Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, 2025'i en çok derbi galibiyetiyle kapatan ekip oldu.
BU YIL 3 DERBİ GALİBİYETİYLE ZİRVEDE YER ALDI
Beşiktaş'ın kupa maçında aldığı son dakika galibiyeti, camiaya moral aşıladı.
Chobani Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi son dakika golüyle 2-1 geçerek gruplara 3 puan alarak başlamasıyla siyah-beyazlılar, ligde umduğu başarıyı derbilerde göstermiş oldu.
2024 2025 sezonunda Mart ayında Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen siyah-beyazlılar, o dönem Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına rakibine yaklaştırmıştı.
HEM FENERBAHÇE'Yİ HEM DE GALATASARAY'I DEVİRDİLER
Aynı sezon mayıs ayında Fenerbahçe'yi tek golle geçen Beşiktaş, 2025-26 sezonunda ezeli rakiplerine karşı lig galibiyeti alamamıştı.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde geçen Kara Kartal, seneyi üç galibiyetle kapatmış oldu.