Victor Osimhen oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti.

Nijerya'nın gollerini Ajayi ve Lookman atarken, Galatasaray forması giyen Osimhen ise 86. dakikada yerini Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya bıraktı.

Osimhen'in oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki ise Afrika'da gündem oldu.

OYUNDAN ALINDI, HOCASIYLA ATIŞTI

Osimhen, oyundan çıktıktan sonra Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'yle diyaloğa girdi.

Ardından Chelle, Osimhen'i tam yanından ayrılacağı sırada kolundan tutarak çekti ve bir şeyler daha söyledi.

Afrikalı gazeteci Micky Jnr, bu anları kayda aldı ve paylaştı.

"BU KARARDAN AÇIKÇA MEMNUN DEĞİL"

Paylaşımda, "Victor Osimhen oyundan çıkarılıyor ve bu karardan açıkça memnun değil. Forvet oyuncusu için hayal kırıklığı dolu bir geceydi; bu turnuvada Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol atmayı başaramadı. İşte o akşamlardan biriydi, hiçbir şey olmuyordu." ifadeleri kullanıldı.