Ahmet Çakı, Karşıyaka'ya veda etti

Basketbol Süper Ligi'nde sponsor belirsizliği nedeniyle yeni sezon öncesi henüz hiçbir adım atamayan Karşıyaka'da, geçen sezon son haftalarda göreve gelerek takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan antrenör Ahmet Çakı görevinden ayrıldı.

Çakı, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kulübe veda etti.

"TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM"

Camiaya veda mesajı yayınlayan Ahmet Çakı, şunları dedi:

"BU KARARIMI ALIRKEN, EN BÜYÜK MOTİVASYONUM KARŞIYAKA’NIN MENFAATLERİ OLDU"

Ayrılık kararın alırken en büyük motivasyonunun Karşıyaka’nın menfaatleri olduğunu belirten Çakı, şu şekilde konuştu:

Ne var ki, içinde bulunduğumuz durum, önümüzdeki sezon için bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle sponsorumuzla ilgili henüz netleşen bir gelişme olmaması, hepimizi derinden düşündürüyor. Bu tablo karşısında, şahsi olarak aldığım bir kararı sizlerle paylaşmak isterim. Sözleşmemde bulunan opsiyonu kullanarak, kulübümüzle yollarımı ayırmaya karar verdim. Bu kararımı alırken, en büyük motivasyonum Karşıyaka’nın menfaatleri oldu. Gelecek sezonki maaşımın, kulübümüzün mevcut mali yapısına ağır gelebileceği düşüncesi, bu ayrılık kararında etkili oldu. Karşıyaka’nın önünü açmak, daha rahat bir nefes almasını sağlamak ve yeni yapılanmalara alan açmak adına bu adımı atmam gerektiğine inandım. Karşıyaka’da geçirdiğim bu kısa süre zarfında, benzersiz bir deneyim yaşadım. Kulübümüzün köklü tarihini, tutkulu taraftarını ve spora olan aşkını yakından hissetmek benim için unutulmazdı. Karşıyaka, kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, birlikte başardıklarımız ve aramızda kurduğumuz bağ, asla unutmayacağım anılar olarak kalacak. Gelecekte yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle. Bu yolculukta bana inanan ve destek olan başta tüm Karşıyaka taraftarına, sahada yüreğini ortaya koyan sporcularıma ve her zaman yanımızda olan kulüp çalışanlarımıza bir kez daha en içten şükranlarımı sunarım.