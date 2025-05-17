Ahmet Çakı: Son ana kadar maçın içindeydik

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 30. hafta mücadelesinde Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi, rakibine 90-76’lık skorla mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekipte Başantrenör Ahmet Çakı, hem karşılaşmaya hem de sezona dair açıklamalarda bulundu.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Kendileri adına anlamlı ve özel hikayesi olan bir sezon olduğunu ifade eden Çakı, şu şekilde konuştu:

Takıma sezonun son sekiz haftasında katıldım ve o günden itibaren hem iyi hem de zor zamanlarda tüm takım çok iyi reaksiyon verdik. Güçlü rakiplere karşı aldığımız üç önemli galibiyet, bu takımın karakterini ortaya koydu. Bugün skor son iki dakikada açılmış gibi görünse de, son ana kadar maçın içindeydik. Ligin marka değerine yakışır bir mücadele ortaya koyduğumuzu ve ne kadar karakterli bir kulüp olduğumuzu bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum. Takıma katıldıktan sonra sezonun kalan bölümünün büyük kısmında iki veya üç yabancıyla mücadele ettik. Başta Muhsin olmak üzere tüm yerli oyuncularımız çok büyük sorumluluk aldı. Hepsiyle gurur duyuyorum.

"ASIL İŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Hep birlikte iyi bir iş çıkardıklarını vurgulayan Çakı, sözlerini şöyle noktaladı: