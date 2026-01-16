Fenerbahçe evinde Valencia'yı devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague 22. haftasında Valencia Basket'i 82-79 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe 14. galibiyetini aldı ve bir sonraki maçını Virtus Bologna'ya karşı oynayacak.
- Valencia ise 8. yenilgisini aldı ve Paris Basketbol ile karşılaşacak.
EuroLeague'in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk etti.
Fenerbahçe, mücadeleyi 82-79'luk skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Virtus Bologna deplasmanına gidecek.
8. yenilgisini yaşayan Valencia ise Paris Basketbol ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE: 82 - VALENCIA BASKET: 79
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe: Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, De Colo 16, Bacot, Baldwin 11, Boston 11, Jantunen 2
Valencia Basket: De Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Sako, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Key, Moore 7, Thompson 1, Costello
1. Periyot: 28-20
Devre: 45-34
3. Periyot: 66-58