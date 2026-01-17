Nihad Mujakic, Gaziantep FK’da

- Gaziantep FK, Eyüpspor'dan ayrılan Bosnalı stoper Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı.
- Partizan ile anlaşan Gaziantep FK, Mujakic'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar transfer etti.
- Mujakic'in Galatasaray maçında oynayabileceği belirtildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor’dan ayrılan Bosna Hersekli Nihad Mujakic’i transfer etmek için kulübü Partizan ile anlaşma sağladı.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLİR
Anlaşma sonrası 29 yaşındaki stoper ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Lisansı çıkan yeni transfer Mujakic’in Galatasaray maçında forma giyebileceği öğrenildi.
"ARMAMIZ ALTINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Transferle ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic’in satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve FK Partizan kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz"