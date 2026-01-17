Nihad Mujakic, Gaziantep FK’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor’dan ayrılan Bosna Hersekli Nihad Mujakic’i transfer etmek için kulübü Partizan ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLİR

Anlaşma sonrası 29 yaşındaki stoper ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Lisansı çıkan yeni transfer Mujakic’in Galatasaray maçında forma giyebileceği öğrenildi.

"ARMAMIZ ALTINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Transferle ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: