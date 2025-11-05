Abone ol: Google News

Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov'a fark attı

Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibini deplasmanda 97-73 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 22:38
Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov'a fark attı
  • Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki dördüncü maçında CSM Corona Brasov'u 97-73 yenerek üstünlük sağladı.
  • Maç, Romanya'da Dumitru Popescu Colibasi'de oynandı.
  • Petkimspor'da Franke 20 sayı ile en skorer isim oldu.

Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibi ile temsilcimiz Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Dumitru Popescu Colibasi'de oynanan müsabakada kazanan 97-73'lük skorla konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Dumitru Popescu Colibasi

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

CSM Corona Brasov: Tutu 19, Fofana 14, Shephard 6, Maciuca 7, Johnson 13, Ghiran 2, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Nikolic, Jurca, Petica

Aliağa Petkimspor: Franke 20, Blumbergs 9, Yunus Sonsirma 5, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Mustafa Kurtuldum 7, Troy Selim Şav 4, Sajus 16, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyuçaylı

1. Periyot: 28-35

Devre: 44-51

3. Periyot: 52-78

Eshspor Haberleri