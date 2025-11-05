Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov'a fark attı

- Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki dördüncü maçında CSM Corona Brasov'u 97-73 yenerek üstünlük sağladı.
- Maç, Romanya'da Dumitru Popescu Colibasi'de oynandı.
- Petkimspor'da Franke 20 sayı ile en skorer isim oldu.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibi ile temsilcimiz Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Dumitru Popescu Colibasi'de oynanan müsabakada kazanan 97-73'lük skorla konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Dumitru Popescu Colibasi
Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
CSM Corona Brasov: Tutu 19, Fofana 14, Shephard 6, Maciuca 7, Johnson 13, Ghiran 2, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Nikolic, Jurca, Petica
Aliağa Petkimspor: Franke 20, Blumbergs 9, Yunus Sonsirma 5, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Mustafa Kurtuldum 7, Troy Selim Şav 4, Sajus 16, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyuçaylı
1. Periyot: 28-35
Devre: 44-51
3. Periyot: 52-78