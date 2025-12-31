Trabzon’da 2026 bebeklerine bordo-mavi hediye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor’un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, kentin futbol kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek kampanya, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.

HER BEBEĞE İLK HEDİYE: TRABZONSPOR FORMASI

Proje kapsamında sezon sonuna kadar Trabzon sınırları içinde dünyaya gelen her bebeğe, hastanelerde özel olarak hazırlanan 1 yaş Trabzonspor forması hediye edilecek. Kampanyayla, yeni doğanların hayata bordo-mavi renklerle başlaması hedefleniyor.

Aynı zamanda şehirdeki doğum oranının teşvik edilmesi ve Trabzonspor’a gönül bağının güçlendirilmesi amaçlanan projede, doğum yapan annelere de Trabzonspor atkısı verilecek.

"BU FORMA BİR KİMLİKTİR"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevzat Aydın, çalışmanın yalnızca bir forma dağıtımı olmadığını vurguladı. Sezon sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 bebeğe ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aydın, “Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek.” ifadelerini kullandı.