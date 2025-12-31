Afrika Uluslar Kupası’nda E Grubu: Üç takım son 16’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonuyla Fas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada E Grubu karşılaşmaları tamamlandı. Cezayir, son maçında Ekvator Ginesi’ni 3-1 mağlup ederek grubunu namağlup lider bitirdi.

Cezayir’e galibiyeti getiren golleri Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza kaydederken, Ekvator Ginesi’nin tek golü Emilio Nsue’den geldi. Üç maçtan da galibiyetle ayrılan Cezayir, 9 puanla grubun zirvesine yerleşti.

BURKİNA FASO, SUDAN ENGELİNİ AŞTI

Grubun diğer mücadelesinde Burkina Faso, Sudan’ı 2-0 mağlup etti. Lassina Traore ve Arsene Kouassi’nin golleriyle sahadan galip ayrılan Burkina Faso, puanını 6’ya yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 biletini aldı.

SUDAN, EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA

Sudan ise grupta topladığı 3 puanla, en iyi dört üçüncü takım arasına girmeyi garantileyerek adını son 16 turuna yazdıran bir diğer ekip oldu.