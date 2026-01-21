Aliağa Petkimspor, Dinamo Sassari'yi devirdi

- Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Dinamo Sassari'yi 82-70 yendi.
- Bu galibiyetle Aliağa Petkimspor, grupta liderliğini sürdürerek 4'te 4 yaptı.
- Dinamo Sassari ise henüz maç kazanamadı.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor ile İtalya'nın Dinamo Sassari takımı karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-70'lik skorla temsilcimiz Aliağa Petkimspor oldu.
Grupta liderliğini koruyan Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle 4'te 4 yaptı. Sassari ise maç kazanamadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccralli (Fransa), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Aliağa Petkimspor: Franke (18), Whittaker (15), Efianayi (11), Blumbergs (11), Sajus (10), Brown (9), Troy Selim Şav (4), Floyd (2), Mustafa Kurtuldum (2), Yunus Emre Sonsırma
Dinamo Sassari: Pullen (17), Thomas (12), McGlynn (10), Buie (7), Zanelli (7), Visconti (5), Ceron (4), Vincini (4), Johnson (2), Mezzanotte (2)
1. Periyot: 20-25
Devre: 47-43
3. Periyot: 66-57