Alexander Sörloth, 5 yıl sonra Türkiye'de

- Alexander Sörloth, Galatasaray'ın Atletico Madrid'le karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de sahaya çıktı.
- Sörloth, en son Trabzonspor formasıyla Türkiye'de oynamış ve ardından Almanya ile İspanya'da farklı takımlarda görev almıştı.
- Atletico Madrid'e 2024'te transfer olan Norveçli golcü, 2020'den sonra ilk kez Türkiye'de bir maça katıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk etti.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu.
Ardından İspanya'da Real Sociedad ve Villareal formaları giyen yıldız santrfor, 2024'te Atletico Madrid'e transfer oldu.
5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 1 kez 2 Aralık 2020'de Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelen Sörloth, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de sahada yer aldı.