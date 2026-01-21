Victor Osimhen, 39 gün sonra kadroda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk etti.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11’de başlayarak 39 gün sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA OYNADI

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Süper Lig'in 16’ncı haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele etti.

6 MAÇ KAÇIRDI

Ülkesiyle organizasyonu üçüncü olarak tamamlayan Victor Osimhen, Süper Lig’de; Kasımpaşa ve Gaziantep FK, Türkiye Kupası’nda Başakşehir ve Fethiyespor, Süper Kupa’da da Trabzonspor ve Fenerbahçe olmak üzere 6 resmi müsabakada forma giyemedi.