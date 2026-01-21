Abone ol: Google News

Victor Osimhen, 39 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 21:01
  • Victor Osimhen, 39 gün sonra Galatasaray formasıyla sahalara döndü.
  • Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı ilk 11'de yer aldı.
  • Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü olan oyuncu, bu sürede 6 maçı kaçırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk etti.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11’de başlayarak 39 gün sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA OYNADI

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Süper Lig'in 16’ncı haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele etti.

6 MAÇ KAÇIRDI

Ülkesiyle organizasyonu üçüncü olarak tamamlayan Victor Osimhen, Süper Lig’de; Kasımpaşa ve Gaziantep FK, Türkiye Kupası’nda Başakşehir ve Fethiyespor, Süper Kupa’da da Trabzonspor ve Fenerbahçe olmak üzere 6 resmi müsabakada forma giyemedi.

