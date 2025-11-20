Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor

- Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda gruplardan çıkarak son 16'ya kaldı.
- Romanya, Kıbrıs Rum Kesimi ve İtalya'dan takımlarla aynı grupta bulunan Aliağa Petkimspor, 4 galibiyetle N Grubu'nda oynamaya hak kazandı.
- Aralık ayında başlayacak ikinci turda İtalya, İspanya ve Yunanistan temsilcileriyle mücadele edecek olan takım, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.
FIBA Avrupa Kupası'ndaki tek Türk temsilcisi Aliağa Petkimspor, grup ikincisi olarak üst tura yükseldi.
Romanya'dan CSM CSU Raiffeisen Oradea ile CSM Corona Brasov ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK ile aynı grupta yer alan Aliağa Petkimspor, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.
En iyi ikinciler arasına girmeyi başaran Aliağa Petkimspor, yoluna N Grubu'nda devam edecek.
RAKİPLER
Aralık ayında başlayacak ikinci tur müsabakalarında İtalya'dan Dinamo BDS Sassari, İspanyol Casademont Zaragoza ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek Aliağa Petkimspor, yine ilk 2'ye girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
DİĞER GRUPLAR
Organizasyonda diğer gruplar ise şöyle:
K Grubu: UCAM Murcia (İspanya), Rostock Seawolves (Almanya), Energa Trefl Sopot (Polonya), Falco Vulcano Energia KC Szombathely (Macaristan)
L Grubu: CSM CSU Raiffeisen Oradea (Romanya), Cedevita Junior (Hırvatistan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), KK Bosna BH Telecom (Bosna Hersek)
M Grubu: Surne Bilbao Basket (İspanya), PAOK (Yunanistan), Prievidza (Slovakya), Sporting (Portekiz)
FIBA AVRUPA KUPASI'NDA TÜRK TAKIMLARI
Türk ekiplerden Bahçeşehir Koleji'nin 2021-2022'de şampiyonluk yaşadığı, 2023-2024'te finalde kaybettiği organizasyonda toplam 14 Türk takımı mücadele etti.
Türk ekiplerden Uşak Sportif 2016-2017'de, Karşıyaka 2018-2019'da, Gaziantep Basket 2022-2023'te ve TOFAŞ 2024-2025'te çeyrek finale kadar yükseldi.
Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020'de Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji adlarını yarı finale yazdırmıştı.
ESKİ ŞAMPİYONLAR
2015-2016'dan beri düzenlenen FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji dışında Fraport Skyliners, NINERS Chemnitz (Almanya), Nanterre 92 (Fransa), Umana Reyer, Dinamo Sassari (İtalya), Iron Ness Ziona (İsrail), Amwil Wloclawek (Polonya) ve Bilbao Basket (İspanya) şampiyonluğa ulaştı.