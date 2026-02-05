Fenerbahçe, N’Golo Kante için imza töreni düzenledi

- Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kanté'yi Al Ittihad'dan transfer ederek 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
- Kante, transferi için 14.4 milyon euro imza ücreti alacak ve toplamda 27.5 milyon euro kazanacak.
- Bu anlaşma kapsamında Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'e gönderildi.
Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan N’Golo Kanté transferini resmen tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile yaşanan belge ve süreç sorunlarının ardından Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak transferi neticelendirdi.
"FENERBAHÇE'YE KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"
Kante ilk yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim! Hazırım, çok mutluyum." dedi.
"AYNI ZAMANDA MÜTHİŞ BİR İNSAN DA TRANSFER ETTİK"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek şöyle dedi:
"Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. N’golo, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. N’golo ile sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kante, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız yüzde 1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kante’ye ailemize hoş geldin diyoruz.”
KANTE'NİN ALACAĞI RAKAM
Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.
Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.
Fransız yıldız, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak.Fenerbahçe, Kante transferi kapsamında Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e gönderdi. Bu anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verdi.
FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI
"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."