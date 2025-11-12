Aliağa Petkimspor, Petrolina AEK'e fark attı

- Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Petrolina AEK'i 101-58 mağlup etti.
- Maç ENKA Spor Salonu'nda oynandı ve temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
- Aliağa Petkimspor'un en skorer oyuncusu 26 sayı ile Efianayi oldu.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu beşinci hafta maçında Aliağa Petkimspor ile Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK ekibi karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 101-58'lik skorla temsilcimiz Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Whittaker 4, Efianayi 26, Franke 15, Blumbergs 11, Mustafa Kurtuldum 5, Yunus Emre Sonsırma 1, Troy Selim Şav 12, Sajus 8, Floyd 10, Scrubb 7
Petrolina AEK: Hollingsworth 11, Cooper 4, Giannaras 8, Varsos 5, Nottage 9, McKinnis 6, Hunt 6, Panteli 2, Diggs 7
1. Periyot: 26-14
Devre: 51-20
3. Periyot: 73-42