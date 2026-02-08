Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'a şans tanımadı

- Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom'u 86-77 yendi.
- ENKA Spor Salonu'nda oynanan maçta Whittaker 31 sayı ile öne çıktı.
- Türk Telekom'un en skorer oyuncusu ise 18 sayıyla Trifunovic oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-77'lik skorla ev sahibi takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Whittaker 31, Efianayi 19, Blumbergs 15, Mustafa Kurtuldum 5, Sajus 6, Boran Güler 4, Franke 4, Troy Şav 2
Türk Telekom: Devoe 5, Alexander 8, Usher 3, Trifunovic 18, Doğuş Özdemiroğlu 8, Allman 2, Berkan Durmaz 7, Emircan Koşut 3, Smith 16, Simonovic 7
1. Periyot: 28-21
Devre: 54-39
3. Periyot: 71-57