Almanlar, 12 Dev Adam'ı hafife aldı: Şampiyonluk şansımız çok yüksek

Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde de 'Finali Yunanistan’la oynarız' diyen Almanlar, bu kez de “Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonluk şansımız çok yüksek” ifadeleriyle dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 13:35
12 Dev Adam, Avrupa basketbolunun en büyük turnuvasında kupaya bir adım uzakta...

Bu akşam Almanya'ya karşı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final heyecanı yaşayacağız.

Türkiye ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak olan Almanya, son dört yılda üç madalya kazanmanın verdiği güvenle Milli Takımımızı küçümsemeye çalıştı.

AKILLARINCA KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞTILAR 

Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde ise Alman medyası, “Finali Yunanistan’la oynarız. Zorlu bir rakip geliyor” yorumlarını yapmıştı.

Finlandiya karşılaşmasının ardından tüm ihtimaller Yunanistan lehine değerlendirilmiş, Alman ekibi de hazırlıklarını Yunanistan’a karşı yapılacak bir final için sürdürmüştü.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

İlk tahminleri boşa çıkan Almanlar, bu kez de Türkiye’nin şampiyonluk şansını düşük görüyor. 

Almanya’nın NBA yıldızı Denis Schröder, verdiği röportajda “Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonluk şansımız çok yüksek” ifadelerini kullandı.

