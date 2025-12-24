Marco Asensio, Fenerbahçe'de 9. golünü attı

- Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta penaltıdan gol attı.
- Asensio, son 9 maçında 12 gole katkı yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.
- Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 9 gol atan Asensio, yükselen formunu sürdürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile karşılaşan ve 2-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe’nin tek golü Marco Asensio’dan geldi.
İspanyol futbolcu, son haftalardaki yükselen grafiğini kupada da devam ettirdi.
Müsabakaya 11’de başlayan Asensio, 43. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi.
9. GOLÜNÜ ATTI
Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 9. golüne imza attı.
Asensio, derbide 90 dakika sahada kaldı.