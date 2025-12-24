Marco Asensio, Fenerbahçe'de 9. golünü attı Süper Lig’de son 9 maçta 12 gollük katkı sağlayan Asensio, Türkiye Kupası’nda oynadığı ilk karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 9. golüne ulaştı.