Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na mağlubiyetle başladı

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.
- Sarı-lacivertliler, 43. dakikada penaltıdan beraberliği sağladı ancak 90+1. dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.
- Fenerbahçe, grupta Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile mücadele edecek.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler 33. dakikada 1-0 geriye düştü.
41. dakikada VAR’ın potansiyel penaltı incelemesi için kenara çağırdığı hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
Beyaz noktada topun başına geçen Marco Asensio, 43. dakikada beraberlik golünü kaydetti.
FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU
Karşılaşmanın 2. yarısında pozisyona girmekte zorluk çeken Fenerbahçe, 90+1. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.