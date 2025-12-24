Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na mağlubiyetle başladı

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak grup aşamasına yenilgiyle başladı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 00:10
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.
  • Sarı-lacivertliler, 43. dakikada penaltıdan beraberliği sağladı ancak 90+1. dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.
  • Fenerbahçe, grupta Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler 33. dakikada 1-0 geriye düştü.

41. dakikada VAR’ın potansiyel penaltı incelemesi için kenara çağırdığı hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Beyaz noktada topun başına geçen Marco Asensio, 43. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU

Karşılaşmanın 2. yarısında pozisyona girmekte zorluk çeken Fenerbahçe, 90+1. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

