Almanya, Portekiz'i farklı geçti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Portekiz'i 85-58 mağlup eden Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 17:18
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Letonya'daki Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 85-58'lik skorla Almanya oldu.

Son dünya şampiyonu ünvanıyla EuroBasket 2025'e katılan Almanya, İtalya-Slovenya mücadelesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Almanya: Schröder 16, Obst 5, Theis 8, Bonga 15, Wagner 16, Oscar da Silva 2, Lo 12, Tristan da Silva 11, Hollatz, Thiemann

Portekiz: Lisboa 4, Brito 5, Williams 8, Queiroz 2, Queta 18, Voytso, Amarante 5, Gameiro 7, Relvao 4, Nuno Sa, Candido Sa 5

1. Periyot: 17-12

Devre: 31-32

3. Periyot: 52-51

