Almanya, Slovenya'yı saf dışı bıraktı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya ile Slovenya karşı karşıya geldi.
Letonya'daki Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 99-91'lik skorla Almanya oldu.
Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.
Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Arena Riga
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)
Almanya: Schröder 20, Obst 10, Bonga 7, Theis 15, Wagner 23, Lo 11, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 8, Tristan da Silva 5
Slovenya: Doncic 39, Nikolic 4, Hrovat 11, Muric 4, Krampelj 9, Prepelic 13, Radovic 4, Omic 7, Stergar
1. Periyot: 21-32
Devre: 45-51
3. Periyot: 70-74
Beş faulle çıkanlar: 35.04 Nikolic, 36.45 Omic (Slovenya), 36.15 Thiemann (Almanya)