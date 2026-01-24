Alperen Şengün, Detroit Pistons karşısında 19 sayı attı

- Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti.
- Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist ile etkili bir performans sergiledi.
- Kevin Durant 32 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evimde karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ı 111-104'lük skorla mağlup etti.
19 SAYI KAYDETTİ
Ligdeki 27. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen 30 dakika kaldığı parkede 19 sayı, 5 asist, 2 top çalma ve 1 ribaund ile oynarken, Kevin Durant de 32 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.
Bu sezon 4 maç sonra kaybeden ve toplamda da 11. yenilgisini alan Detroit'te ise Jalen Duren 18 sayı, Isaiah Stewart da 16 sayıyla ön plana çıktı.
ALEXANDER'IN 47 SAYISI OKLAHOMA'YA YETMEDİ
Indiana Pacers deplasmanda oynadığı Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı 117-114'lük skorla yendi.
Bu sezonki 11. galibiyetini kazanan Indiana'da Andrew Nembhard 27 sayı, Jarace Walker 26 sayı ve Pascal Siakam da 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Ligdeki 9. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 47 sayı, Chet Holmgren de 25 sayı kaydetti.
NBA'DA GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Detroit Pistons: 104 - Houston Rockets: 111
Brooklyn Nets: 126 - Boston Celtics: 130
Cleveland Cavaliers: 123 - Sacramento Kings: 118
Atlanta Hawks: 110 - Phoenix Suns: 103
Oklahoma City Thunder: 114 - Indiana Pacers: 117
Memphis Grizzlies: 127 - New Orleans Pelicans: 133
Milwaukee Bucks: 100 - Denver Nuggets: 102
Portland Trail Blazers: 98 - Toronto Raptors: 110