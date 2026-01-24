Oktay Derelioğlu: Galatasaray oyuncuları maç seçiyor

YENİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak düşüncüleriyle ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

4 büyükler hakkında ses getiren yorumlar yapan Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu, çarpıcı tespitlere imza attı.

"GALATASARAY OYUNCULARI MAÇ SEÇİYOR"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın maçta sergilediği performans hakkında Derelioğlu, şunları dedi:

Galatasaray takımı bu oyunu beklemiyordu. Çok agresif oynadı. Bu oyunu oynayabiliyorsun. Bu oyunu gösterebiliyorsun. Neredesin Galatasaray? Şimdi bu çok büyük bir problem aslında. Galatasaray açısından. Oyuncular maç seçiyor şu anda.

"TEDESCO'NUN HAMLELERİNİ BEĞENMİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun hamlelerini beğenmediğini söyleyen Derelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Teknik ve taktik anlamda sahaya çıkana kadar oyun planı olarak Tedesco'nun olumlu bir yorumunu yapabilirim. Ama hamlelerinde zayıf kesinlikle. Yani Alanya maçı hamlesi artı Aaton Villa maçındaki hamle. Yiğit Efe'de totem mi yapıyor acaba Tedesco? Ben onu anlamadım. Yani Yiğit Efe'nin yeri neresi? Merkez stoper. Yiğit Efe ilk oyuncu hamlesi oluyor. Hele Alanya'da mesela yapmış olduğu hamle. Ben Tedesco'nun hamlelerini çok beğenenlerden değilim. Ama davranış, hitap, takımı hazırlama, takım motivasyonu, sahaya çıkma yönünden kesinlikle iyi bir hoca. İyi bir hoca benim için tamamlayıcıdır. Maç içerisindeki hamleleri çok önemlidir. Ben Tedesco'nun hamlelerini beğenenlerden değilim.

"NENE NİNE OLMUŞ"

Fenerbahçe'de iyi oynamayan oyuncuların olduğunu belirten Oktay Derelioğlu, şu sözleri sarf etti: