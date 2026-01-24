Fenerbahçe ile Göztepe ligde 60. randevuda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 59 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 23 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 59 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona ermişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 56, Göztepe ise 19 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 28 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadelede Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasına rağmen Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.