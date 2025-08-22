Alperen Şengün: Eminim madalya ile ülkemize döneriz

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlediği medya gününde NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIN KİMYASI ÇOK İYİ"

Şengün, şu ifadeleri kullandı:

Takımın kimyası çok iyi. Güzel geçiyor. Hazırız. Hazır bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Sırbistan, turnuvanın en favori takımlarından biri. Letonya da ev sahibi. Kolay bir gruba gitmiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Madalya için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz.