Bahis soruşturmasında dikkat çeken detay: Vincenzo Montella'nın yardımcısı da listede yer aldı

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Futbolcularla başlayıp hakemler, gözlemciler, temsilciler, menajerler ve teknik direktörlerle genişleyen soruşturmada TFF, bahis oynadığı tespit edilen isimleri tek tek açıklamayı sürdürüyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA: 297 ANTRENÖR PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Son olarak TFF, Süper Lig’de görev almamış 297 antrenörü bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

MONTELLA'NIN YARDIMCISI DA LİSTEDE!

PFDK’ya sevk edilenler arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcılığını yapan Serkan Damla’nın da disiplin kuruluna gönderildiği açıklandı.

Serkan Damla hakkında bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi halinde, PFDK'nın vereceği ceza netlik kazanacak.

Damla'nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği belirtiliyor.