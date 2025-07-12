Alperen Şengün, Giresun’daki düğünde gündem oldu

NBA yıldızı Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün’ün Giresun’daki düğün törenine katıldı.

Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.

BİR BLOK DA DÜĞÜN ÇİÇEĞİNE...

Alperen’in bu renkli müdahalesi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, düğün salonunda da davetlilerin kahkahalarına neden oldu.

Görüntüler, kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılarak sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

İşte o anlar...