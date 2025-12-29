Rizespor, Vaclav Jurecka ile yollarını ayırdı

- Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
- Kulüp, Jurecka'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
- Jurecka'nın sözleşmesi, yeşil-mavili takımın resmi hesaplarından duyuruldu.
Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililerde veda gerçekleşti.
Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki Çek santrfor Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Yeşil-mavili kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.