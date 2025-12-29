Abone ol: Google News

Rizespor, Vaclav Jurecka ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 17:51
Rizespor, Vaclav Jurecka ile yollarını ayırdı
  • Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
  • Kulüp, Jurecka'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
  • Jurecka'nın sözleşmesi, yeşil-mavili takımın resmi hesaplarından duyuruldu.

Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililerde veda gerçekleşti.

Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki Çek santrfor Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-mavili kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eshspor Haberleri