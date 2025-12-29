Bahis soruşturmasında 428 hakem ve gözlemci PFDK'ye sevk edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol kamuoyunda yakından takip edilen bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir adım attı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında çok sayıda hakem ve gözlemci hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 353 bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemci, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TEDBİRLİ SEVK UYGULANDI

TFF açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen isimlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca işlem gördüğü belirtildi. Sevklerin, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak yapıldığı ifade edildi.

Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDECEK

Sevk edilen hakem ve gözlemcilerle ilgili nihai kararın, PFDK’nın yapacağı inceleme ve değerlendirmelerin ardından verileceği öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürülebileceği de belirtiliyor.

PFDK'YE SEVK EDEİLEN HAKEM VE GÖZLEMCİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN