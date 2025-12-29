Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi başladı

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te yeni bir dönem başladı.

Ligde geride kalan ilk yarı sonunda topladığı 9 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım teknik direktörünü resmen duyurdu.

Karagümrük, bir dönem Konyaspor'u da çalıştıran Aleksandar Stanojevic'i göreve getirdiğini açıkladı.

31 Ekim tarihinde Marcel Licka ile yollarını ayıran Karagümrük, kalan maçlara yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz'la çıkmıştı.

"BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.



İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.



Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.



Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz.