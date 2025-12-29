Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi başladı

- Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic'i teknik direktör olarak açıkladı.
- Stanojevic, daha önce Konyaspor da dahil olmak üzere birçok takımı çalıştırmıştı.
- Karagümrük, ilk yarıda elde ettiği 9 puanla son sırada bulunuyor.
Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te yeni bir dönem başladı.
Ligde geride kalan ilk yarı sonunda topladığı 9 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım teknik direktörünü resmen duyurdu.
Karagümrük, bir dönem Konyaspor'u da çalıştıran Aleksandar Stanojevic'i göreve getirdiğini açıkladı.
31 Ekim tarihinde Marcel Licka ile yollarını ayıran Karagümrük, kalan maçlara yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz'la çıkmıştı.
"BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"
İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.
İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.
Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.
Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz.
KONYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Kariyerinde Partizan, DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al Qadsiah, ve BJ Renhe'yi çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam 2023 yılında Konyaspor'da görev almıştı.
Sırp teknik direktör, Konyaspor'da çıktığı 26 karşılaşmada 1.06 puan ortalaması tutturdu.