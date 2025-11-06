Alperen Şengün, Houston Rockets'ı taşımaya devam ediyor: Galibiyet serisi 5 maça çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA'de Houston Rockets, Batı Konferansı'ndaki yükselişini sürdürüyor.

Deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'i 124-109’luk skorla mağlup eden Rockets, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Houston ekibi, tempolu hücumları ve etkili savunmasıyla rakibine nefes aldırmadı.

ALPEREN YİNE HARİKA OYNADI

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Rockets’ın galibiyetinde başrol oynayan isimlerden biri oldu. Parkede 34 dakika kalan genç yıldız, 20 sayı, 16 ribaund ve 7 asistle yine alkış topladı.

Her geçen gün takım içindeki rolünü büyüten Alperen, Memphis karşısında da liderlik vasfını sahaya yansıttı.

YİNE DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Houston’da bir diğer dikkat çeken isim Amen Thompson’dı. 28 sayı ve 10 ribaundla double-double yapan Thompson, hücumda etkili bir performans sergiledi.

Ev sahibi Memphis Grizzlies ise güçlü rakibi karşısında zaman zaman direnç göstermeye çalışsa da farkı kapatmayı başaramadı.

Cam Spencer 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ja Morant 17 sayı ve 8 asistle mücadele etti.