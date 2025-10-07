Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında en skorer oyuncu oldu

Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezonu öncesi hazırlık maçında Atlanta Hawks’ı 122-113 mağlup etti.
Milli yıldız Alperen Şengün, performansıyla öne çıktı.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Sezon öncesi ilk maçına Hawks karşısında çıkan Rockets, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 2 blokluk performansının yardımıyla galibiyete ulaştı.
Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.
MAÇIN EN SKORER İSMİ OLDU
Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak.